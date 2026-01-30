Рейтинг@Mail.ru
23:22 30.01.2026 (обновлено: 01:39 31.01.2026)
Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА
Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за организацию игры нападающих. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, игорь ларионов, леонид тамбиев, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев
Перейти в медиабанк
Леонид Тамбиев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за организацию игры нападающих.
Ранее различные Telegram-каналы писали о возможном вхождении Тамбиева в тренерский штаб СКА, Ларионов называл эту информацию слухами. В пятницу СКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" со счетом 0:4, потерпев шестое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
«
"Его роль - организация игры нападающих. Он уже был на двух тренировках, мы с ним это обсуждали. Та игра, которую он ставил в "Адмирал", с учетом того, что в том клубе состав был слабее, чем у СКА, отличалась строгостью, которую мы хотим видеть в нашей команде. В то же время мы не хотим превращаться в "Адмирал". Его опыт, знания и подход к системе игры мы собираемся использовать. Хотим получить еще один ценный совет от тренера, который успешно поработал в КХЛ", - сказал Ларионов журналистам.
Тамбиев возглавлял владивостокский "Адмирал" с ноября 2021 года по декабрь 2025-го. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
Ларионов уверен в своей способности изменить ситуацию в СКА, заявил Фетисов
28 января, 16:43
 
