Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за организацию игры нападающих. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА
Ларионов: Тамбиев будет отвечать за организацию игры нападающих СКА