Единоборства
 
13:11 30.01.2026
Кремлев стал председателем попечительского совета федерации борьбы
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев утвержден в качестве председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР),... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
https://ria.ru/20251231/boks-2065850125.html
Новости
спорт, умар кремлев, михаил котюков, фсбр, iba
Единоборства, Спорт, Умар Кремлев, Михаил Котюков, ФСБР, IBA
Кремлев стал председателем попечительского совета федерации борьбы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев утвержден в качестве председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Решение было принято в пятницу на выездном заседании исполнительного комитета ФСБР в Красноярске. Помимо членов исполкома, в заседании приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, трехкратный олимпийский чемпион сенатор Александр Карелин и министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
"Президент ФСБР Михаил Мамиашвили предложил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР, которая была единогласно утверждена исполкомом", - говорится в публикации.
Кремлеву 43 года. Он занимает пост президента IBA с 2020 года. В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание организации. Также Кремлев является членом исполнительного комитета и бывшим генеральным секретарем Федерации бокса России.
