Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Коннор Дьюар (12-я и 54-я минуты), Бенжамин Киндел (26), российский нападающий Егор Чинахов (36), Энтони Манта (37) и Райан Ши (40). У гостей отличились Коннор Мерфи (10) и Коннор Бедард (55).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий "Чикаго" Илья Михеев нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
"Питтсбург" одержал пятую победу подряд. "Чикаго" проиграл в четвертом матче кряду.
