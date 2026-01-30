Рейтинг@Mail.ru
Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"
Хоккей
Хоккей
 
05:42 30.01.2026
Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"
Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
чикаго блэкхокс
егор чинахов
евгений малкин
илья михеев
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, чикаго блэкхокс, егор чинахов, евгений малкин, илья михеев
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Чикаго Блэкхокс, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Илья Михеев
Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"

Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго" в НХЛ

Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
6 : 2
Чикаго
11:24 • Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
25:54 • Benjamin Kindel
(Энтони Манта, Паркер Вотерспун)
35:30 • Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
36:01 • Энтони Манта
(Benjamin Kindel, Райан Ши)
39:30 • Райан Ши
(Илья Соловьев, Энтони Манта)
53:59 • Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
09:32 • Коннор Мёрфи
(Ryan Greene, Frank Nazar)
54:31 • Коннор Бедард
(Frank Nazar)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Коннор Дьюар (12-я и 54-я минуты), Бенжамин Киндел (26), российский нападающий Егор Чинахов (36), Энтони Манта (37) и Райан Ши (40). У гостей отличились Коннор Мерфи (10) и Коннор Бедард (55).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий "Чикаго" Илья Михеев нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
"Питтсбург" одержал пятую победу подряд. "Чикаго" проиграл в четвертом матче кряду.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Чикаго Блэкхокс, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Илья Михеев
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
