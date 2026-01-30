Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Коннор Дьюар (12-я и 54-я минуты), Бенжамин Киндел (26), российский нападающий Егор Чинахов (36), Энтони Манта (37) и Райан Ши (40). У гостей отличились Коннор Мерфи (10) и Коннор Бедард (55).