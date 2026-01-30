https://ria.ru/20260130/insinja-2071340322.html
Чемпион Европы Инсинье перешел в команду Серии B
Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье перешел в команду Серии B "Пескара", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T20:36:00+03:00
Чемпион Европы по футболу итальянец Инсинье вернулся в клуб Серии B "Пескара"