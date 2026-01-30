Рейтинг@Mail.ru
Чемпион Европы Инсинье перешел в команду Серии B
Футбол
 
20:36 30.01.2026
Чемпион Европы Инсинье перешел в команду Серии B
Чемпион Европы Инсинье перешел в команду Серии B
Чемпион Европы Инсинье перешел в команду Серии B
Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье перешел в команду Серии B "Пескара", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Чемпион Европы Инсинье перешел в команду Серии B

Чемпион Европы по футболу итальянец Инсинье вернулся в клуб Серии B "Пескара"

© Фото : соцсети сборной Италии по футболуЛоренцо Инсинье
Лоренцо Инсинье - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : соцсети сборной Италии по футболу
Лоренцо Инсинье. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье перешел в команду Серии B "Пескара", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Срок соглашения с 34-летним полузащитником не уточняется. Портал Transfermarkt отмечает, что 163-сантиметровый футболист будет выступать за клуб Серии B до конца текущего сезона.
Инсинье является воспитанником "Наполи" и выступал в составе "Пескары" с 2011 по 2012 год. Предыдущим клубом в карьере полузащитника был "Торонто" из североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), который он покинул летом 2025 года. Также в активе игрока 54 матча и 10 голов в составе сборной Италии, вместе с которой он стал чемпионом Европы в 2021 году.
Футболисты Комо - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Комо" одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A
24 января, 19:10
 
Футбол
 
Заголовок открываемого материала