Голдобин не сыграет против "Спартака"
Хоккей
Хоккей
 
18:28 30.01.2026 (обновлено: 18:31 30.01.2026)
Голдобин не сыграет против "Спартака"
Голдобин не сыграет против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Голдобин не сыграет против "Спартака"
Российский нападающий петербургского СКА Николай Голдобин не вошел в заявку команды на матч против московского "Спартака" в регулярном чемпионате... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Голдобин не сыграет против "Спартака"

Голдобин не вошел в заявку СКА на матч против "Спартака"

© Фото : Пресс-служба ХК "Спартак"Нападающий "Спартака" Николай Голдобин
Нападающий Спартака Николай Голдобин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Спартак"
Нападающий "Спартака" Николай Голдобин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский нападающий петербургского СКА Николай Голдобин не вошел в заявку команды на матч против московского "Спартака" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Встреча между командами пройдет в пятницу в Москве и начнется в 19:30 мск. СКА ни разу по ходу сезона не одерживал победу над "Спартаком", счет в очных противостояниях в нынешнем чемпионате - 3-0 в пользу москвичей.
В последних пяти встречах за СКА, в которых петербургский клуб потерпел пять поражений, 30-летний Голдобин забросил одну шайбу.
Голдобин на протяжении двух предыдущих сезонов выступал за "Спартак" и стал рекордсменом команды по очкам за один регулярный чемпионат (78). Летом "красно-белые" перевели его в список отказов, откуда игрока забрал СКА. В текущем чемпионате он провел 40 матчей и набрал 26 очков (10 голов + 16 передач).
