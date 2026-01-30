https://ria.ru/20260130/goldobin-2071322725.html
Голдобин не сыграет против "Спартака"
Голдобин не сыграет против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Голдобин не сыграет против "Спартака"
Российский нападающий петербургского СКА Николай Голдобин не вошел в заявку команды на матч против московского "Спартака" в регулярном чемпионате... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T18:28:00+03:00
2026-01-30T18:28:00+03:00
2026-01-30T18:31:00+03:00
хоккей
спорт
николай голдобин
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897894634_0:7:864:493_1920x0_80_0_0_0c0e36b66a55c95d3cbdfd4985cadfbe.jpg
https://ria.ru/20260129/trener-2070928662.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897894634_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_24561dd5d1fefce6c86d4a9c5eabdc68.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николай голдобин, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Николай Голдобин, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
Голдобин не сыграет против "Спартака"
Голдобин не вошел в заявку СКА на матч против "Спартака"