Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open
Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open
Австралийские теннисисты Оливия Гадеки и Джон Пирс одержали победу над представителями Франции Кристиной Младенович и Мануэлем Гинаром в финале микст-турнира... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open
Австралийцы Гадеки и Пирс второй год подряд победили в миксте на Australian Open