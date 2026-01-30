Рейтинг@Mail.ru
Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open 30.01.2026
Теннис
 
07:30 30.01.2026
Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open
Австралийские теннисисты Оливия Гадеки и Джон Пирс одержали победу над представителями Франции Кристиной Младенович и Мануэлем Гинаром в финале микст-турнира... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Австралийцы Гадеки и Пирс защитили титул в миксте на Australian Open

Австралийцы Гадеки и Пирс второй год подряд победили в миксте на Australian Open

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Австралийские теннисисты Оливия Гадеки и Джон Пирс одержали победу над представителями Франции Кристиной Младенович и Мануэлем Гинаром в финале микст-турнира Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу Гадеки и Пирса. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты.
Австралийский дуэт победил второй год подряд. Впервые с 1989 года на Australian Open удалось защитить титул в миксте.
