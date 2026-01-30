Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
Футбол
 
22:33 30.01.2026 (обновлено: 00:29 31.01.2026)
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" на выезде одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, криштиану роналду, мохамед симакан, кингсли коман, аль-наср, аль-холуд
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Мохамед Симакан, Кингсли Коман, Аль-Наср, Аль-Холуд
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии

Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Холуд" на чемпионате Саудовской Аравии

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" на выезде одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Бурайде завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Отличились Криштиану Роналду (47-я минута), Мохамед Симакан (53) и Кингсли Коман (87, пенальти). Ассистентский дубль оформил Жуан Феликс. На 72-й минуте с поля был удален футболист команды хозяев Хаттан Бахебри (72).
"Аль-Наср" выиграл четвертый матч кряду и с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Холуд" (15) располагается на 14-й позиции.
Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Футболист ЦСКА не прибыл на сбор из-за перехода в другой клуб
Вчера, 21:49
 
Футбол Спорт Криштиану Роналду Мохамед Симакан Кингсли Коман Аль-Наср Аль-Холуд
 
