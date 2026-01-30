https://ria.ru/20260130/futbol-2071353960.html
"Аль-Наср" Роналду разгромно победил в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" на выезде одержал разгромную победу над "Аль-Холудом" в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
криштиану роналду
мохамед симакан
кингсли коман
аль-наср
аль-холуд
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Мохамед Симакан, Кингсли Коман, Аль-Наср, Аль-Холуд
Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Холуд" на чемпионате Саудовской Аравии