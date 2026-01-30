FIS ведет диалог с ФЛГР только в одностороннем порядке, заявил Крянин

«

"Я не знаю (когда всех допустят), но работа ведется, это понятно. К ней уже подключаются спортсмены, федерация постоянно работает, направляет письма. Скорее всего, определенная работа проводится в обязательном порядке, просто я сейчас не могу это проконтролировать. Тем не менее мы продолжаем получать решения - наша почта как работала, так и работает - от международных комитетов по тем или иным вопросам. Нас уже не допускают, не запрашивают информацию, а просто присылают уведомления о том, что происходит на международном уровне. Пока это односторонний контакт", - отметил Крянин.