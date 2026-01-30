FIS ведет диалог с ФЛГР только в одностороннем порядке, заявил Крянин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал РИА Новости, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ведет с российской организацией односторонний диалог.
На сегодняшний день из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.
"Вообще, мое мнение - я уже говорил об этом - нужно допускать всю команду в полном составе, с флагом и гимном. Это было бы правильное решение, никакой дискриминации в этом нет", - сказал Крянин.
"Я не знаю (когда всех допустят), но работа ведется, это понятно. К ней уже подключаются спортсмены, федерация постоянно работает, направляет письма. Скорее всего, определенная работа проводится в обязательном порядке, просто я сейчас не могу это проконтролировать. Тем не менее мы продолжаем получать решения - наша почта как работала, так и работает - от международных комитетов по тем или иным вопросам. Нас уже не допускают, не запрашивают информацию, а просто присылают уведомления о том, что происходит на международном уровне. Пока это односторонний контакт", - отметил Крянин.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
