Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"
Нигерийский футболист Джеффри Чинеду перешел из "Астаны" в самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
2026-01-30T23:15:00+03:00
2026-01-30T23:15:00+03:00
2026-01-31T01:40:00+03:00
2026
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"
Нигерийский футболист Чинеду перешел из «Астаны» в «Крылья Советов»