Рейтинг@Mail.ru
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:15 30.01.2026 (обновлено: 01:40 31.01.2026)
https://ria.ru/20260130/chinedu-2071357131.html
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"
Нигерийский футболист Джеффри Чинеду перешел из "Астаны" в самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-30T23:15:00+03:00
2026-01-31T01:40:00+03:00
футбол
спорт
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94600/78/946007868_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_1295739f9e2ac47651c8dcbe3e67fc34.jpg
https://ria.ru/20260114/gajch-2067836614.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94600/78/946007868_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_65961ad215f44f5736f16aed43aab2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, крылья советов, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Нигерийский футболист перешел из "Астаны" в "Крылья Советов"

Нигерийский футболист Чинеду перешел из «Астаны» в «Крылья Советов»

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нигерийский футболист Джеффри Чинеду перешел из "Астаны" в самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до конца 2027 года.
Чинеду выступал за "Астану" с 2024 года. За это время он принял участие в 54 матчах и забил 27 мячей. На протяжении своей карьеры форвард также выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.
Адольфо Гайч - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Арендованный у ЦСКА форвард покинул "Крылья Советов"
14 января, 15:32
 
ФутболСпортКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала