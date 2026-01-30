https://ria.ru/20260130/chempiony-2071160168.html
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье
Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото в спринтерском многоборье на чемпионате России, который проходит в Иркутске. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T10:34:00+03:00
2026-01-30T10:34:00+03:00
2026-01-30T10:47:00+03:00
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами РФ в спринтерском многоборье