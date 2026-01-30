Рейтинг@Mail.ru
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 30.01.2026 (обновлено: 10:47 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/chempiony-2071160168.html
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье
Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото в спринтерском многоборье на чемпионате России, который проходит в Иркутске. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T10:34:00+03:00
2026-01-30T10:47:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
виктор муштаков
ангелина голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156239/07/1562390723_0:192:3204:1994_1920x0_80_0_0_6b5b7a4b353a3ddae9cafeeb25b0a806.jpg
https://ria.ru/20260127/zhurova-2070583192.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156239/07/1562390723_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_aae4630bd2cfb84ca181da9d49605704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт, виктор муштаков, ангелина голикова
Спорт, Конькобежный спорт, Виктор Муштаков, Ангелина Голикова
Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье

Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами РФ в спринтерском многоборье

© РИА Новости / Денис Костюченко | Перейти в медиабанкВиктор Муштаков
Виктор Муштаков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Денис Костюченко
Перейти в медиабанк
Виктор Муштаков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото в спринтерском многоборье на чемпионате России, который проходит в Иркутске.
По итогам двух забегов на 500 метров и двух на 1000 метров Муштаков набрал 140,760 балла. Серебряным призером стал Никита Базюк (140,925), бронзовым - Тимур Карамов (141,885).
У женщин победу одержала Ангелина Голикова с результатом 157,635 балла. Второе место заняла Елена Еранина (157,965), третье - Яна Бояркина (158,255), завоевавшая первую личную медаль на чемпионатах России.
Позднее в пятницу определятся чемпионы России в классическом многоборье.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Российским конькобежкам на Олимпиаде будет непросто, считает Журова
27 января, 16:17
 
СпортКонькобежный спортВиктор МуштаковАнгелина Голикова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала