Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:21 30.01.2026 (обновлено: 12:53 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/bars-2071193067.html
"Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим
"Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим
Казанский "Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим Никитой Дыняком, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T12:21:00+03:00
2026-01-30T12:53:00+03:00
хоккей
спорт
никита дыняк
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826982646_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_324da1d94a920a3b3a1d664d6c681c29.jpg
https://ria.ru/20260126/spartak-2070231619.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826982646_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_dcb3af1bcdc49887b57d3b088a2e1895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита дыняк, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Дыняк, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим

"Ак Барс" продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком

© пресс-служба ХК "Салават Юлаев"Хоккеист "Ак Барса" Никита Дыняк в матче КХЛ
Хоккеист Ак Барса Никита Дыняк в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Хоккеист "Ак Барса" Никита Дыняк в матче КХЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим Никитой Дыняком, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне Дыняк провел 43 игры и набрал 14 очков (5 голов + 9 передач).
Дыняку 28 лет. Он выступает за "Ак Барс" с 2019 года, проведя 360 матчей и набрав 87 очков (42+45) за клуб. В 2023 году вместе с "Ак Барсом" стал серебряным призером Кубка Гагарина.
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков
26 января, 00:53
 
ХоккейСпортНикита ДынякАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала