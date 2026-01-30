https://ria.ru/20260130/bars-2071193067.html
Казанский "Ак Барс" продлил контракт с российским нападающим Никитой Дыняком, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
