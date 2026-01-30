Рейтинг@Mail.ru
Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог
16:21 30.01.2026 (обновлено: 16:52 30.01.2026)
Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог
Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что не собирался прекращать выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне из-за... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог

Карлос Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что не собирался прекращать выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне из-за дискомфорта во время полуфинального матча против немца Александра Зверева.
Во вторник Алькарас обыграл третью ракетку мира Зверева со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог, что вызвало недовольство Зверева. Испанец стал заметно хромать начиная с концовки третьей партии.
"Я видел, что люди говорили о снятии. Не было ни одной секунды, чтобы я думал об этом", - заявил Алькарас на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале турнира.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
30 января 2026 • начало в 06:50
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 26:47:66:76:77:5
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Этот матч действительно был сложным. Сначала я почувствовал что-то только в одном конкретном месте - отводящей мышце правой ноги. Я вообще не думал, что это судороги, поэтому вызвал физиотерапевта и попросил тайм-аут. В тот момент меня больше ничего не беспокоило, остальное тело было в нормальном состоянии. Не в идеальном, но в нормальном. После оказания помощи, думаю, из-за нервов и стресса от того, что я точно не знал, что со мной происходит и станет ли мне хуже или лучше, я начал чувствовать судороги по всему телу. Я сказал физиотерапевту, что при движении вправо почувствовал боль в мышце, и мне дали медицинский перерыв", - добавил спортсмен.
Алькарас впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Ранее он не проходил дальше четвертьфинала (2024, 2025). В решающей стадии турнира испанец сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем (Сербия, 4) и Янником Синнером (Италия, 2), который является действующим обладателем титула Открытого чемпионата Австралии.
Теннис
 
