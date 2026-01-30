Алькарас не собирался сниматься с матча против Зверева из-за судорог

«

"Этот матч действительно был сложным. Сначала я почувствовал что-то только в одном конкретном месте - отводящей мышце правой ноги. Я вообще не думал, что это судороги, поэтому вызвал физиотерапевта и попросил тайм-аут. В тот момент меня больше ничего не беспокоило, остальное тело было в нормальном состоянии. Не в идеальном, но в нормальном. После оказания помощи, думаю, из-за нервов и стресса от того, что я точно не знал, что со мной происходит и станет ли мне хуже или лучше, я начал чувствовать судороги по всему телу. Я сказал физиотерапевту, что при движении вправо почувствовал боль в мышце, и мне дали медицинский перерыв", - добавил спортсмен.