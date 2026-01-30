Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/aldoshkin-2071219860.html
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T13:35:00+03:00
2026-01-30T13:35:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
даниил алдошкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773747221_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_e0f16f6ef2803d229e430b170dd947ce.jpg
https://ria.ru/20251223/najdenyshev-2064123213.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773747221_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_31926b9308c52462aa2fafbfb9b809d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт, даниил алдошкин
Спорт, Конькобежный спорт, Даниил Алдошкин
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье

Конькобежец Алдошкин занял первое место в классическом многоборье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДаниил Алдошкин
Даниил Алдошкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Даниил Алдошкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в Иркутске.
В этом виде программы спортсмены стремятся набрать как можно меньше баллов.
По сумме четырех дистанций Алдошкин получил 152,578 балла. Вторым стал Вячеслав Воробьев (154,246), тройку лидеров замкнул Сергей Трофимов (154,764).
У женщин победила Екатерина Кошелева с результатом 168,776 балла. Второе место заняла Александра Саютина (170,524), третье - Анастасия Григорьева (170,578).
Даниил Найденышев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров
23 декабря 2025, 16:13
 
СпортКонькобежный спортДаниил Алдошкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала