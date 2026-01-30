https://ria.ru/20260130/aldoshkin-2071219860.html
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T13:35:00+03:00
2026-01-30T13:35:00+03:00
2026-01-30T13:35:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
даниил алдошкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773747221_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_e0f16f6ef2803d229e430b170dd947ce.jpg
https://ria.ru/20251223/najdenyshev-2064123213.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773747221_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_31926b9308c52462aa2fafbfb9b809d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, даниил алдошкин
Спорт, Конькобежный спорт, Даниил Алдошкин
Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье
Конькобежец Алдошкин занял первое место в классическом многоборье
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в Иркутске.
В этом виде программы спортсмены стремятся набрать как можно меньше баллов.
По сумме четырех дистанций Алдошкин получил 152,578 балла. Вторым стал Вячеслав Воробьев (154,246), тройку лидеров замкнул Сергей Трофимов (154,764).
У женщин победила Екатерина Кошелева с результатом 168,776 балла. Второе место заняла Александра Саютина (170,524), третье - Анастасия Григорьева (170,578).