Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в Иркутске.

В этом виде программы спортсмены стремятся набрать как можно меньше баллов.