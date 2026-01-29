Петросян и Гуменник могут выиграть медали на Олимпиаде, считает Журова

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник обладают хорошими шансами на завоевание медалей на Олимпийских играх 2026 года, но многое будет зависеть от объективности оценок судьями коротких программ россиян, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

"Потому что после коротких программ они поднимутся выше, и у них уже будут шансы на олимпийские медали", - добавила собеседница агентства.