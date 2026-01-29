Рейтинг@Mail.ru
Петросян и Гуменник могут выиграть медали на Олимпиаде, считает Журова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
10:39 29.01.2026
Петросян и Гуменник могут выиграть медали на Олимпиаде, считает Журова
Петросян и Гуменник могут выиграть медали на Олимпиаде, считает Журова
Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник обладают хорошими шансами на завоевание медалей на Олимпийских играх 2026 года, но многое будет зависеть от... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
фигурное катание
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
россия
пётр гуменник
светлана журова
аделия петросян
милан
кортина-д'ампеццо
россия
Петросян и Гуменник могут выиграть медали на Олимпиаде, считает Журова

Аделия Петросян
Аделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник обладают хорошими шансами на завоевание медалей на Олимпийских играх 2026 года, но многое будет зависеть от объективности оценок судьями коротких программ россиян, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
28 января, 12:21
"Я надеюсь, что у наших фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх будут медали. Надежда на них есть, но это ведь не совсем объективный вид спорта. И, насколько я понимаю, сначала они не будут выступать в группах сильнейших спортсменов. И здесь как раз есть такой момент, как к ним отнесутся судьи и как они будут оценивать их короткие программы", - сказала Журова.
"Потому что после коротких программ они поднимутся выше, и у них уже будут шансы на олимпийские медали", - добавила собеседница агентства.
Эксперт считает, что у российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпиаде могут возникнуть определенные проблемы с подготовкой инвентаря.
"Лыжникам в начале отбора на первых соревнованиях было сложно, потому что их поставили перед фактом допуска и они сразу (без необходимой подготовки) приехали на большую высоту. И их (невысокие) результаты были необъективными. Я думаю, что теперь Савелий и Дарья будут выступать более спокойно. Но у меня возникает вопрос, как у них все сложится с подготовкой лыж к гонкам, ведь рядом с ними не будет специалистов сборной России, к которым они привыкли", - заключила Журова.
