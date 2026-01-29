https://ria.ru/20260129/tsska-2071078351.html
ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов"
ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов"
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский перешел на правах аренды в самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
