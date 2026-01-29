Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:09 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tsska-2071078351.html
ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов"
ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов"
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский перешел на правах аренды в самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T20:09:00+03:00
2026-01-29T20:09:00+03:00
футбол
спорт
белоруссия
артем шуманский
пфк цска
крылья советов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049714670_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_84081290d4edd0b10f66274800791c28.jpg
https://ria.ru/20260125/rpl-2070213723.html
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049714670_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_6bf19ccb04989bede11d0d85d09a14de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, белоруссия, артем шуманский, пфк цска, крылья советов
Футбол, Спорт, Белоруссия, Артем Шуманский, ПФК ЦСКА, Крылья Советов

ЦСКА отдал футболиста Шуманского в аренду в "Крылья Советов"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – "Акрон" (Тольятти)
Футбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – "Акрон" (Тольятти). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нападающий ЦСКА Артем Шуманский перешел на правах аренды в самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона и не предусматривает опцию выкупа белорусского игрока.
Шуманскому 21 год, он перешел в ЦСКА в июле 2024 года из кипрского "Ариса" и провел за армейцев 23 матча, забив два мяча. Также на его счету три игры за сборную Белоруссии.
ЦСКА - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ
25 января, 21:05
 
ФутболСпортБелоруссияАртем ШуманскийПФК ЦСКАКрылья Советов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала