https://ria.ru/20260129/tarasova-2071012692.html
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила прогресс вице-чемпионки Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Александры Игнатовой (Трусовой) по ходу РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T15:36:00+03:00
2026-01-29T15:36:00+03:00
2026-01-29T15:36:00+03:00
фигурное катание
ссср
александра игнатова (трусова)
спорт
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745470057_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1dab9c4754e2aeb27f429c4063f83e70.jpg
https://ria.ru/20260116/zagitova-2068385448.html
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745470057_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_74960ae7fb880e7753c4954cfe90629e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, александра игнатова (трусова), спорт, татьяна тарасова
Фигурное катание, СССР, Александра Игнатова (Трусова), Спорт, Татьяна Тарасова
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"
Тарасова отметила прогресс Трусовой на "Ледниковом периоде"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила прогресс вице-чемпионки Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Александры Игнатовой (Трусовой) по ходу съемок телепроекта "Ледниковый период".
Трусова выступает в телепроекте в паре с хоккеистом Иваном Жвакиным. Тарасова
является членом жюри.
"Сегодня они мне понравились по сравнению с прошлым разом, - сказала Тарасова в ходе съемок очередного выпуска. - Сегодня Саша уже кокетничала и улыбалась, а как ей идет! Хорошенькая, прехорошенькая! Никогда не делали поддержек, сегодня сделали, и он их не уронил. Продолжайте в том же духе, мы хотим видеть развитие. Но мне кажется, Саше можно делать больше своих элементов".
Трусова выступила в образе мультипликационного персонажа Джессики Рэббит.
"Интересно было попробовать такой образ, - сказала спортсменка. - На тренировках немного стеснялась, но обещала, что когда выйду, все будет хорошо. Надеюсь, у меня это получилось. У меня нет цели выиграть в проекте. Просто интересно попробовать разные образы, мне это будет полезно".
"У меня нет цели выиграть в проекте. Просто интересно попробовать разные образы, мне будет это полезно", - добавила фигуристка.