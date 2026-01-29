Рейтинг@Mail.ru
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:36 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tarasova-2071012692.html
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила прогресс вице-чемпионки Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Александры Игнатовой (Трусовой) по ходу РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T15:36:00+03:00
2026-01-29T15:36:00+03:00
фигурное катание
ссср
александра игнатова (трусова)
спорт
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745470057_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1dab9c4754e2aeb27f429c4063f83e70.jpg
https://ria.ru/20260116/zagitova-2068385448.html
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745470057_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_74960ae7fb880e7753c4954cfe90629e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ссср, александра игнатова (трусова), спорт, татьяна тарасова
Фигурное катание, СССР, Александра Игнатова (Трусова), Спорт, Татьяна Тарасова
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"

Тарасова отметила прогресс Трусовой на "Ледниковом периоде"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Instagram Татьяны ТарасовойАлександра Трусов / Татьяна Тарасова
Александра Трусов / Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид / Instagram Татьяны Тарасовой
Александра Трусов / Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила прогресс вице-чемпионки Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Александры Игнатовой (Трусовой) по ходу съемок телепроекта "Ледниковый период".
Трусова выступает в телепроекте в паре с хоккеистом Иваном Жвакиным. Тарасова является членом жюри.
"Сегодня они мне понравились по сравнению с прошлым разом, - сказала Тарасова в ходе съемок очередного выпуска. - Сегодня Саша уже кокетничала и улыбалась, а как ей идет! Хорошенькая, прехорошенькая! Никогда не делали поддержек, сегодня сделали, и он их не уронил. Продолжайте в том же духе, мы хотим видеть развитие. Но мне кажется, Саше можно делать больше своих элементов".
Трусова выступила в образе мультипликационного персонажа Джессики Рэббит.
"Интересно было попробовать такой образ, - сказала спортсменка. - На тренировках немного стеснялась, но обещала, что когда выйду, все будет хорошо. Надеюсь, у меня это получилось. У меня нет цели выиграть в проекте. Просто интересно попробовать разные образы, мне это будет полезно".
"У меня нет цели выиграть в проекте. Просто интересно попробовать разные образы, мне будет это полезно", - добавила фигуристка.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Авербух оценил работу Загитовой на "Ледниковом периоде"
16 января, 18:33
 
Фигурное катаниеСССРАлександра Игнатова (Трусова)СпортТатьяна Тарасова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала