"Возможны сюрпризы". Свищев оценил шансы россиян завоевать медали на ОИ
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что россиянам в силу ряда причин будет... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что россиянам в силу ряда причин будет очень трудно завоевать награды на Олимпийских играх 2026 года, но на таких соревнованиях часто происходят различные неожиданности.
Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан
и Кортина-д'Ампеццо
. В нейтральном статусе в соревнованиях примут участие 13 россиян, которые выступят в шести видах: по два атлета в фигурном катании, лыжном, конькобежном и санном спорте, а также в шорт-треке, и один – в ски-альпинизме.
"Завоевание олимпийских медалей будет непростым достижением для наших спортсменов. Потому что у нас допустили слишком мало человек. Но мы надеемся на каждого из них и желаем им успехов. Ведь это Олимпийские игры, и на них может произойти все, что угодно. И периодически мировые лидеры не показывают ожидаемых от них результатов, а новички, наоборот, выступают феноменально и занимают высокие места", - сказал Свищев
"Мы в любом случае будем переживать и болеть за нашу небольшую национальную команду. И рассчитывать на удачу, которая, надеюсь, будет нам сопутствовать. Но у наших спортсменов недостаточно соревновательной практики для того, чтобы находиться на пике своей формы. Тем не менее мы надеемся и на фигуристов, и на лыжников, и на представителей всех других видов спорта. И мы своими любовью, вниманием и поддержкой будем мотивировать их на победу", - добавил собеседник агентства.