"Возможны сюрпризы". Свищев оценил шансы россиян завоевать медали на ОИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что россиянам в силу ряда причин будет очень трудно завоевать награды на Олимпийских играх 2026 года, но на таких соревнованиях часто происходят различные неожиданности.

"Мы в любом случае будем переживать и болеть за нашу небольшую национальную команду. И рассчитывать на удачу, которая, надеюсь, будет нам сопутствовать. Но у наших спортсменов недостаточно соревновательной практики для того, чтобы находиться на пике своей формы. Тем не менее мы надеемся и на фигуристов, и на лыжников, и на представителей всех других видов спорта. И мы своими любовью, вниманием и поддержкой будем мотивировать их на победу", - добавил собеседник агентства.