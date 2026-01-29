Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага
17:08 29.01.2026
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага
Зюзинский суд Москвы до середины лета продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу по делу о мошенничестве и превышении... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт
Единоборства, Спорт
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага

Суд Москвы продлил до середины лета арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага

© Фото : "МЦБИ" МоскомспортаЭмин Четинбаг
Эмин Четинбаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : "МЦБИ" Москомспорта
Эмин Четинбаг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы до середины лета продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 16 июля 2026 года", - огласила решение судья.
Ахмед Билалов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова
Вчера, 14:33
Гособвинитель заявила ходатайство о продлении ареста обвиняемым и пояснила, что ранее они скрывались от следствия и находились в розыске.
Также по делу проходит Камал Мамаев. Ему также продлили срок ареста.
Четинбаг, Мамаев и их адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства. По их словам, основания отсутствуют, они просили назначить более мягкую меру.
Четинбага арестовали в августе 2025 года. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, он обвиняется в совершении двух преступлений против госвласти и двух эпизодах мошенничества. По данным суда, спортсмена сначала объявили в розыск, а позднее задержали и заключили под стражу. Дело связано с вымогательством денег у криптоинвесторов.
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Апелляционный суд оставил в силе 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову
27 января, 05:20
 
