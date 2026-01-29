https://ria.ru/20260129/sud-2071041877.html
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага
Зюзинский суд Москвы до середины лета продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу по делу о мошенничестве и превышении...
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы до середины лета продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 16 июля 2026 года", - огласила решение судья.
Гособвинитель заявила ходатайство о продлении ареста обвиняемым и пояснила, что ранее они скрывались от следствия и находились в розыске.
Также по делу проходит Камал Мамаев. Ему также продлили срок ареста.
Четинбаг, Мамаев и их адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства. По их словам, основания отсутствуют, они просили назначить более мягкую меру.
Четинбага арестовали в августе 2025 года. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, он обвиняется в совершении двух преступлений против госвласти и двух эпизодах мошенничества. По данным суда, спортсмена сначала объявили в розыск, а позднее задержали и заключили под стражу. Дело связано с вымогательством денег у криптоинвесторов.