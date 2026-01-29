Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы до середины лета продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей до 16 июля 2026 года", - огласила решение судья.

Гособвинитель заявила ходатайство о продлении ареста обвиняемым и пояснила, что ранее они скрывались от следствия и находились в розыске.

Также по делу проходит Камал Мамаев. Ему также продлили срок ареста.

Четинбаг, Мамаев и их адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства. По их словам, основания отсутствуют, они просили назначить более мягкую меру.