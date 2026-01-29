"У всех все хорошо": Сихарулидзе рассказал о визе Гуменника перед ОИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил РИА Новости, что у фигуриста Петра Гуменника нет проблем с визой в преддверии Олимпийских игр в Италии.

Неделей ранее Гуменник заявил после соревнований, что его "все убеждают, что виза не нужна". Тренер фигуриста Вероника Дайнеко сообщила РИА Новости, что у ее подопечного есть электронная виза, которая входит в его олимпийскую аккредитацию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил агентству, что участникам Олимпиады может потребоваться оформление визы в консульстве только в виде исключения.

"У всех все хорошо", - заявил Сихарулидзе, отвечая на вопрос о визе Гуменника и тренере фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде.

В декабре Сихарулидзе заявил, что ФФККР обсуждает с МОК возможность заявить на Олимпийские игры в качестве сопровождающего персонала одного из постоянных тренеров российской фигуристки Петросян. До этого Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил кандидатуру тренера-хореографа спортсменки Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего персонала.