"У всех все хорошо": Сихарулидзе рассказал о визе Гуменника перед ОИ
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:56 29.01.2026
"У всех все хорошо": Сихарулидзе рассказал о визе Гуменника перед ОИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Борис Ходоровский.
фигурное катание
спорт
италия
милан
кортина-д'ампеццо
пётр гуменник
антон сихарулидзе
аделия петросян
спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, пётр гуменник, антон сихарулидзе, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Пётр Гуменник, Антон Сихарулидзе, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
"У всех все хорошо": Сихарулидзе рассказал о визе Гуменника перед ОИ

Сихарулидзе рассказал, что у Гуменника все хорошо с визой перед Олимпиадой-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил РИА Новости, что у фигуриста Петра Гуменника нет проблем с визой в преддверии Олимпийских игр в Италии.
Неделей ранее Гуменник заявил после соревнований, что его "все убеждают, что виза не нужна". Тренер фигуриста Вероника Дайнеко сообщила РИА Новости, что у ее подопечного есть электронная виза, которая входит в его олимпийскую аккредитацию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил агентству, что участникам Олимпиады может потребоваться оформление визы в консульстве только в виде исключения.
"У всех все хорошо", - заявил Сихарулидзе, отвечая на вопрос о визе Гуменника и тренере фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде.
В декабре Сихарулидзе заявил, что ФФККР обсуждает с МОК возможность заявить на Олимпийские игры в качестве сопровождающего персонала одного из постоянных тренеров российской фигуристки Петросян. До этого Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил кандидатуру тренера-хореографа спортсменки Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего персонала.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Петросян получили приглашения на Олимпиаду.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Петросян и Гуменник могут выиграть медали на Олимпиаде, считает Журова
Вчера, 10:39
 
Фигурное катаниеСпортИталияМиланКортина-д'АмпеццоПётр ГуменникАнтон СихарулидзеАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
