Азербайджанского велогонщика отстранили на три года за метамфетамин
Азербайджанского велогонщика отстранили на три года за метамфетамин - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Азербайджанского велогонщика отстранили на три года за метамфетамин
Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил на три года азербайджанского велогонщика Артема Проскурякова за нарушение антидопинговых правил
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил на три года азербайджанского велогонщика Артема Проскурякова за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
В ноябре он был временно отстранен после того, как в двух пробах спортсмена были обнаружены следы метамфетамина. Они были взяты 23 сентября в рамках чемпионата мира шоссейному велоспорту среди юниоров в Руанде. Его дисквалификация завершится 17 ноября 2028 года.
Проскурякову 19 лет. На юниорском первенстве мира спортсмен, который является чемпионом Азербайджана среди юниоров, занял 41-е место в гонке с раздельным стартом, а в групповой гонке сошел с дистанции. Соревнования проходили с 21 по 28 сентября в Кигали.