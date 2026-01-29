Рейтинг@Mail.ru
Азербайджанского велогонщика отстранили на три года за метамфетамин
20:43 29.01.2026
Азербайджанского велогонщика отстранили на три года за метамфетамин
спорт, руанда, азербайджан, кигали (город), допинг, uci
Спорт, Руанда, Азербайджан, Кигали (город), Допинг, UCI
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил на три года азербайджанского велогонщика Артема Проскурякова за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
В ноябре он был временно отстранен после того, как в двух пробах спортсмена были обнаружены следы метамфетамина. Они были взяты 23 сентября в рамках чемпионата мира шоссейному велоспорту среди юниоров в Руанде. Его дисквалификация завершится 17 ноября 2028 года.
Проскурякову 19 лет. На юниорском первенстве мира спортсмен, который является чемпионом Азербайджана среди юниоров, занял 41-е место в гонке с раздельным стартом, а в групповой гонке сошел с дистанции. Соревнования проходили с 21 по 28 сентября в Кигали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга"
28 января, 11:34
 
Спорт Руанда Азербайджан Кигали (город) Допинг UCI
 
