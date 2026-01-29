Пеклецова рассказала, почему не увлекается бьюти-процедурами

https://ria.ru/20260129/pekletsova-2070917353.html
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова рассказала в интервью РИА Новости, что не увлекается бьюти-процедурами и почти не покупает новую одежду, потому что 90% своего времени проводит на лыжах.
В сезоне-2025/26 20-летняя лыжница выиграла восемь золотых медалей на этапах Кубка России.
"Я этим (бьюти-процедурами) почти не увлекаюсь. У меня позиция - я за естественную красоту. Не делаю никаких процедур, максимум - подстричься. Ни маникюра, ни ресниц, ни бровей. На это я деньги почти не трачу и считаю, что мне это не особо нужно, учитывая, что 90 процентов времени я провожу на лыжах, в спортивной одежде", - сказала Пеклецова.
"Даже на одежду почти не трачусь: нам все выдают. Сейчас, например, на сборе нам вообще нельзя ходить ни в чем, кроме экипировки команды — за это даже штрафы предусмотрены. Я не шопоголик и спокойно к этому отношусь", - сказала Пеклецова, отвечая на вопросы о желании купить себе брендовые вещи.
Полностью интервью с Алиной Пеклецовой читайте в четверг на сайте РИА Новости.