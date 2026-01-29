СМИ: "Сан-Хосе" заинтересован в приобретении Панарина

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" проявляет интерес к подписанию российского нападающего Артемия Панарина, сообщает San Jose Hockey Now.
По информации источника, Панарин готов рассмотреть вариант перехода в состав калифорнийской команды. Ранее россиянин не был включен в заявку "Нью-Йорк Рейнджерс" на матч против "Нью-Йорк Айлендерс", который прошел в ночь на четверг по московскому времени и завершился поражением "Рейнджерс" со счетом 2:5. Ожидается, что форвард пропустит оставшиеся игры "синерубашечников" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).