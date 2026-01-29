"Рейнджерс" будет непросто заменить Панарина, считает Салливан

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Майк Салливан заявил, что команде будет непросто заменить такого игрока, как российский нападающий Артемий Панарин.
Панарин не был включен в заявку на матч против "Нью-Йорк Айлендерс", который прошел в ночь на четверг по московскому времени и завершился поражением "Рейнджерс" со счетом 2:5. Ожидается, что россиянин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.
"Панарин - прекрасный игрок и отличный товарищ по команде, он близко дружит со многими ребятами в раздевалке. Это влияет на парней. Я думаю, наши ребята проделали отличную работу, взяв под контроль то, что в их власти, они вышли на лед с правильным отношением. Но, очевидно, он один из лучших игроков "Рейнджерс" своего поколения, и заменить такого парня непросто - и не только в составе. Но все это понимают. Мы будем контролировать то, что можем, и посмотрим, какие уроки извлечем из этой ситуации", - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).