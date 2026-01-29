"Странное чувство". Трочек прокомментировал ситуацию с Панариным

https://ria.ru/20260129/panarin-2070908899.html
Американский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Винсент Трочек признался, что решение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вывести россиянина Артемия Панарина... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Трочек заявил, что многому научился у Панарина
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Винсент Трочек признался, что решение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вывести россиянина Артемия Панарина из состава вызывает в нем странные чувства.
Панарин
не был включен в заявку на матч против "Нью-Йорк Айлендерс
", который прошел в ночь на четверг по московскому времени и завершился поражением "Рейнджерс" со счетом 2:5. Ожидается, что россиянин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.
"Ты приходишь на каток, а его здесь нет. Это довольно странное чувство. Мы понимаем, что несет за собой такая ситуация. Для меня лично, учитывая, что речь о таком парне, как Хлебушек, с которым я очень сблизился за последние четыре года, с которым мне посчастливилось играть. Это была огромная удача. Я многому у него научился", - цитирует Трочека The Athletic
.
Шведский форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад признался, что команде сообщили о ситуации с Панариным "прямо перед матчем".
"У тебя нет времени, чтобы размышлять об этом, но я играл с ним семь лет. В конце концов, мы все просто люди. Ситуация такова, какова она есть", - добавил швед.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ
за "Коламбус Блю Джекетс
" и "Чикаго Блэкхокс
". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).