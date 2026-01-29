Рейтинг@Mail.ru
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду в Италии
29.01.2026
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду в Италии
санный спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, павел репилов, юлия плешкова, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Павел Репилов, Юлия Плешкова, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду в Италии

Все 13 российских спортсменов приняли приглашения МОК для участия в ОИ в Италии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский саночник Павел Репилов
Российский саночник Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Российский саночник Павел Репилов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все 13 российских атлетов приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте организации.
Последними приглашения получили и приняли саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Ранее приглашения приняли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
28 января, 12:21
 
Санный спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Павел Репилов, Юлия Плешкова, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
 
