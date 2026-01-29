Рейтинг@Mail.ru
Пеклецова заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах КМ
Лыжные гонки
 
29.01.2026
Пеклецова заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах КМ
Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах Кубка мира, если ориентироваться на... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Пеклецова заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах КМ

Лыжница Пеклецова заявила о готовности бороться за высокие места на этапах КМ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Алина Пеклецова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах Кубка мира, если ориентироваться на выступления Дарьи Непряевой.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях получили Непряева и Савелий Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.
"Если говорить объективно, у Даши в начале сезона форма, возможно, была неоптимальной. Сейчас, ближе к середине сезона, она выглядит гораздо сильнее. Если ориентироваться на ее нынешние выступления, думаю, в дистанционных гонках я могла бы бороться примерно на том же уровне, что и она сейчас, даже если взять тот же этап на горе Альпе де Чермис в рамках "Тур де Ски", - сказала Пеклецова.
"Но при этом думаю, мне было бы сложно. Если бы я приехала туда впервые, все было бы новым: я никогда не была за границей, не знаю этих трасс, а они там все-таки специфичнее, чем у нас в России. Плюс эмоциональный фактор — это тоже нагрузка. Если Кубок России для меня уже стал рутиной, привычной средой, то там все было бы новым, и я не знаю, как бы это отразилось на состоянии в первые старты. Думаю, нервозность точно присутствовала бы. Но, конечно, это был бы очень интересный опыт", - отметила лыжница.
Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Губерниева не люблю, в Европе не была": честное интервью звезды наших лыж
Вчера, 15:45
 
