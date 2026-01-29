Пеклецова заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах КМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости заявила, что могла бы бороться за высокие места на этапах Кубка мира, если ориентироваться на выступления Дарьи Непряевой.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях получили Непряева и Савелий Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.
"Если говорить объективно, у Даши в начале сезона форма, возможно, была неоптимальной. Сейчас, ближе к середине сезона, она выглядит гораздо сильнее. Если ориентироваться на ее нынешние выступления, думаю, в дистанционных гонках я могла бы бороться примерно на том же уровне, что и она сейчас, даже если взять тот же этап на горе Альпе де Чермис в рамках "Тур де Ски", - сказала Пеклецова.
"Но при этом думаю, мне было бы сложно. Если бы я приехала туда впервые, все было бы новым: я никогда не была за границей, не знаю этих трасс, а они там все-таки специфичнее, чем у нас в России. Плюс эмоциональный фактор — это тоже нагрузка. Если Кубок России для меня уже стал рутиной, привычной средой, то там все было бы новым, и я не знаю, как бы это отразилось на состоянии в первые старты. Думаю, нервозность точно присутствовала бы. Но, конечно, это был бы очень интересный опыт", - отметила лыжница.