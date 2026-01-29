https://ria.ru/20260129/kkhl-2071068870.html
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T18:59:00+03:00
2026-01-29T18:59:00+03:00
2026-01-29T19:12:00+03:00
хоккей
спорт
омск
дамир шарипзянов
эндрю потуральски
никита серебряков
авангард
трактор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c26c2708f05de88c1066cd81e6ee1e8.jpg
https://ria.ru/20260129/kkhl-2071052047.html
омск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_1927860e59f374b3773833e513e47132.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, омск, дамир шарипзянов, эндрю потуральски, никита серебряков, авангард, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Омск, Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Никита Серебряков, Авангард, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ