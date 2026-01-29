Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Хоккей
 
18:59 29.01.2026 (обновлено: 19:12 29.01.2026)
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
хоккей
спорт
омск
дамир шарипзянов
эндрю потуральски
никита серебряков
авангард
трактор
омск
спорт, омск, дамир шарипзянов, эндрю потуральски, никита серебряков, авангард, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Омск, Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Никита Серебряков, Авангард, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ

"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Хоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд
Хоккеист Авангарда Майкл Маклауд - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Майкл Маклауд. Ассистировавший ему Дамир Шарипзянов продлил свою результативную серию (8 голов + 9 передач) до десяти матчей, а Эндрю Потуральски набрал очки (2+6) в шестой встрече подряд. Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков отразил 25 бросков и оформил третий в сезоне и 22-й в карьере шатаут в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
1 : 0
Трактор
14:35 • Майкл Маклеод
(Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски)
Голкипер "Трактора" Сергей Мыльников сыграл 100-й матч в КХЛ.
"Авангард", набрав 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 50 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Трактор" 31 января сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью", днем позднее "Авангард" на выезде встретится с московским "Динамо".
Минское "Динамо" уступило "Сибири" в своем 1100-м матче в КХЛ
Хоккей Спорт Омск Дамир Шарипзянов Эндрю Потуральски Никита Серебряков Авангард Трактор КХЛ 2025-2026
 
