WTA поддержала жалобы на обилие камер на Australian Open

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) призвала организаторов турниров и вещателей прислушаться к жалобам теннисистов, которые выразили неудовольствие из-за обилия камер в подтрибунных помещениях на Открытом чемпионате Австралии.