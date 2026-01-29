Рейтинг@Mail.ru
WTA поддержала жалобы на обилие камер на Australian Open
Теннис
 
14:54 29.01.2026
WTA поддержала жалобы на обилие камер на Australian Open
WTA поддержала жалобы на обилие камер на Australian Open
теннис
спорт
австралия
ига швентек
кори гауфф
новак джокович
женская теннисная ассоциация (wta)
австралия
спорт, австралия, ига швентек, кори гауфф, новак джокович, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Австралия, Ига Швентек, Кори Гауфф, Новак Джокович, Женская теннисная ассоциация (WTA)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) призвала организаторов турниров и вещателей прислушаться к жалобам теннисистов, которые выразили неудовольствие из-за обилия камер в подтрибунных помещениях на Открытом чемпионате Австралии.
Ранее в интернете большую популярность набрали видео с полькой Игой Швёнтек, которую не пустили на стадион из-за забытой аккредитации, и с американкой Кори Гауфф, которая разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале. На пресс-конференции Швёнтек сравнила ситуацию с животными в зоопарке, а серб Новак Джокович заявил, что следующий шаг - это видеозаписи из душевой.
"WTA стоит бок о бок со своими игроками и всерьез принимает их обеспокоенность вопросами приватности и количества камер на Australian Open. Теннисисты заслуживают пространство вне соревновательных кортов, где они смогут восстановиться в уединении. На соревнованиях WTA-тура мы уже предприняли шаги по уменьшению количества камер за пределами корта, чтобы обеспечить игрокам приемлемое личное пространство. Мы пришли к этому стандарту, потому что договорились, что должны быть четкие и уважаемые границы вне корта. Мы считаем, что этот вопрос требует рассмотрения со стороны организаторов турнира и партнеров-вещателей, которые должны обеспечить соответствующие границы", - приводит заявление WTA журналист Бен Ротенберг.
