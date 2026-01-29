https://ria.ru/20260129/ignatev-2070959391.html
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды
Нападающий Иван Игнатьев перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды из "Оренбурга", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
