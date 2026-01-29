Рейтинг@Mail.ru
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:45 29.01.2026 (обновлено: 12:47 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/ignatev-2070959391.html
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды
Нападающий Иван Игнатьев перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды из "Оренбурга", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T12:45:00+03:00
2026-01-29T12:47:00+03:00
футбол
спорт
иван игнатьев
оренбург
арсенал (лондон)
первая лига
железничар (сараево)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070959561_0:15:3071:1742_1920x0_80_0_0_c198997f15ddb7dba2987ed7b38a7068.jpg
https://ria.ru/20260129/afriki-2070903864.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070959561_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5380adc6922c124fb0440b51600dd4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван игнатьев, оренбург, арсенал (лондон), первая лига, железничар (сараево)
Футбол, Спорт, Иван Игнатьев, Оренбург, Арсенал (Лондон), Первая лига, Железничар (Сараево)
Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды

Нападающий Игнатьев перешел из "Оренбурга" в "Арсенал" на правах аренды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Игнатьев
Иван Игнатьев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Иван Игнатьев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нападающий Иван Игнатьев перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды из "Оренбурга", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
Срок арендного соглашения не раскрывается. В текущем сезоне Игнатьев провел девять матчей за "Оренбург" и не отметился результативными действиями.
Игнатьеву 27 лет. Он перешел в "Оренбург" летом 2025 года из алжирской "Кабилии". До этого россиянин выступал за армянский "Урарту", сербский "Железничар", а также за "Сочи", московский "Локомотив", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" и "Краснодар", чьим воспитанником является.
Болельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стало известно наказание сенегальцев после скандального финала Кубка Африки
Вчера, 08:38
 
ФутболСпортИван ИгнатьевОренбургАрсенал (Лондон)Первая ЛигаЖелезничар (Сараево)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала