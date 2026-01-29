Джон Джон стал игроком "Зенита"

"Зенит" достиг договоренности о переходе игрока с бразильским "Ред Булл Брагантино". Срок действия соглашения рассчитан до 2031 года. За "сине-бело-голубых" Джон Джон будет выступать под 14-м номером.

Джону Джону 23 года. В текущем сезоне он провел два матча, в которых забил три мяча. Всего за команду полузащитник сыграл в 76 встречах и отметился 20 голами. Ранее он представлял бразильский клуб "Палмейрас".