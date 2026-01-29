https://ria.ru/20260129/dzhon-2070878320.html
Джон Джон стал игроком "Зенита"
Джон Джон стал игроком "Зенита"
Петербургский "Зенит" подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Джоном, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Джон Джон стал игроком "Зенита"
Бразильский футболист Джон Джон перешел в "Зенит" из "Ред Булл Брагантино"
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Джоном, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Зенит" достиг договоренности о переходе игрока с бразильским "Ред Булл Брагантино". Срок действия соглашения рассчитан до 2031 года. За "сине-бело-голубых" Джон Джон будет выступать под 14-м номером.
По информации СМИ, сумма сделки с "Ред Булл Брагантино" по трансферу составила 20 млн евро.
Джону Джону 23 года. В текущем сезоне он провел два матча, в которых забил три мяча. Всего за команду полузащитник сыграл в 76 встречах и отметился 20 голами. Ранее он представлял бразильский клуб "Палмейрас".