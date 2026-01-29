https://ria.ru/20260129/bendi-2071089970.html
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России
Архангельский "Водник" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T21:52:00+03:00
2026-01-29T21:52:00+03:00
2026-01-29T21:52:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848098635_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_cb4386f2d5040de7450262193ac38e09.jpg
https://ria.ru/20260129/bendi-2070997311.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848098635_0:0:1689:1267_1920x0_80_0_0_a99866aa4f1b8af6764df00cc5f7d4fd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России по бенди
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Архангельский "Водник" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Архангельске завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Роман Ананьин, Сергей Калинин и Никита Баев. В составе столичного клуба мячи забили Егор Ахманаев (два гола) и Роман Дарковский.
"Динамо" с 38 очками занимает второе место в таблице, "Водник" (31 очко) идет четвертым.
Результаты других матчей дня:
- "Енисей" (Красноярск) - "Родина" (Киров) - 6:4;
- "Волга" (Ульяновск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 8:3;
- "Динамо" (Казань) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:4.