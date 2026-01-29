Рейтинг@Mail.ru
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России
21:52 29.01.2026
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России
2026
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России

"Водник" и московское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Архангельский "Водник" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Архангельске завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Роман Ананьин, Сергей Калинин и Никита Баев. В составе столичного клуба мячи забили Егор Ахманаев (два гола) и Роман Дарковский.
"Динамо" с 38 очками занимает второе место в таблице, "Водник" (31 очко) идет четвертым.
Результаты других матчей дня:
  • "Енисей" (Красноярск) - "Родина" (Киров) - 6:4;
  • "Волга" (Ульяновск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 8:3;
  • "Динамо" (Казань) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:4.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
