Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Баскетбол
 
19:36 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/basketbol-2071074178.html
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T19:36:00+03:00
2026-01-29T19:36:00+03:00
баскетбол
спорт
екатеринбург
уралмаш
единая лига втб
екатеринбург
спорт, екатеринбург, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уралмаша" Гарретт Нэвелс, который набрал 22 очка. У "Локомотива-Кубани" больше всех очков на свой счет записал Патрик Миллер (16).
Единая Лига ВТБ
29 января 2026 • начало в 17:30
Завершен
Уралмаш
84 : 71
Локомотив-Кубань
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Уралмаш", одержав 10-ю победу при 14 поражениях, занимает седьмое место в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" проиграл впервые за последние четыре матча. Краснодарская команда с 16 победами и девятью поражениями располагается на третьей строчке.
В следующем матче "Уралмаш" 1 февраля сыграет в гостях с пермской "Пармой", "Локомотив-Кубань" в этот же день на выезде встретится с саратовским "Автодором".
Баскетболисты Енисея - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина
28 января, 17:28
 
