https://ria.ru/20260129/basketbol-2071074178.html
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T19:36:00+03:00
2026-01-29T19:36:00+03:00
2026-01-29T19:36:00+03:00
баскетбол
спорт
екатеринбург
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018901_202:60:1104:567_1920x0_80_0_0_f77e3b3b046d5d8b975d054678d6ce38.jpg
https://ria.ru/20260128/tsska-2070821984.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018901_92:0:1228:852_1920x0_80_0_0_07cd32466cb99af989b814ca2c0441fa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ