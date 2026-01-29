Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
Футбол
 
14:56 29.01.2026
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" нанес поражение северомакедонскому "Вардару" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
футбол
спорт
северная македония
турция
георгий мелкадзе
ахмат
вардар
российская премьер-лига (рпл)
северная македония
турция
белек
спорт, северная македония, турция, георгий мелкадзе, ахмат, вардар, российская премьер-лига (рпл), белек
Футбол, Спорт, Северная Македония, Турция, Георгий Мелкадзе, Ахмат, Вардар, Российская премьер-лига (РПЛ), Белек
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче

"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче в Турции

Футбольный мяч на поле. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" нанес поражение северомакедонскому "Вардару" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча прошла в четверг в турецком Белеке и завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Мяч забил Георгий Мелкадзе (25-я минута), который реализовал пенальти.
В следующем товарищеском матче "Ахмат" 2 февраля встретится с сербским "Вождовацем".
Грозненский клуб ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"
Вчера, 11:35
 
ФутболСпортСеверная МакедонияТурцияГеоргий МелкадзеАхматВардарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Белек
 
