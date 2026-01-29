https://ria.ru/20260129/akhmat-2070996893.html
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" нанес поражение северомакедонскому "Вардару" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче
"Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии в товарищеском матче в Турции