Стало известно наказание сенегальцев после скандального финала Кубка Африки

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв получил пятиматчевую дисквалификацию за поведение в финальном матче Кубка африканских наций против сборной Марокко, сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).
Сенегальцы 18 января обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций. В компенсированное ко второму тайму время Тьяв увел команду в подтрибунное помещение в знак протеста из-за назначенного арбитром в ворота сенегальцев пенальти, после чего футболистов на поле из раздевалки вернул Садио Мане.
CAF приняла решение отстранить Тьява на пять официальных матчей под своей эгидой "за неспортивное поведение, нарушающее принципы честной игры и целостности дисциплинарного кодекса CAF, а также за дискредитацию игры", а также оштрафовать на 100 тысяч долларов США. Кроме того, по два матча дисквалификации в составе сборной Сенегала получили полузащитник Илиман Ндиайе и Исмаила Сарр. Сенегальская федерация футбола (FSF) заплатит 300 тысяч долларов за поведение болельщиков, 300 тысяч долларов за неспортивное поведение игроков и персонала и 15 тысяч долларов за пять желтых карточек команды в финале.
В составе сборной Марокко полузащитник Исмаэль Сайбари дисквалифицирован на три официальных матча и оштрафован на 100 тысяч долларов. Защитник и капитан Ашраф Хакими отстранен на две игры, одна из которых - условно с испытательным сроком в один год. Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) заплатит 200 тысяч долларов за ненадлежащее поведение мальчиков, подающих мячи, 100 тысяч долларов за ненадлежащее поведение игроков и технического персонала и еще 15 тысяч долларов за использование болельщиками лазерных указок.
Также CAF объявила о решении отклонить апелляцию марокканской стороны, которая ранее направила жалобы в CAF и Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с уходом сенегальцев с поля.