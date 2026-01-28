Журова оценила шансы россиян на медали Олимпиады

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Из 13 российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду, не так много тех, кто сможет завоевать медали, но для ребят и для страны их участие в Играх важно, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.