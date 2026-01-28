Журова оценила шансы россиян на медали Олимпиады

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Из 13 российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду, не так много тех, кто сможет завоевать медали, но для ребят и для страны их участие в Играх важно, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России сообщила, что тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Приглашение на ОИ-2026 получили: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Опрос
Вы будете следить за Олимпиадой?
"С одной стороны, разве этому можно радоваться? Но, с другой стороны, слава богу, что хоть кто-то едет от страны, кого-то допустили. Мы таким образом пытаемся пробить ситуацию отмены России. Но в то же время грустно, что не допустили многих лидеров. Это не очень красиво с их стороны. Они понимают, что где-то мы могли бы завоевать больше медалей, если бы допустили даже не целые команды, а хотя бы лидеров. Понимая, кто эти нейтральные спортсмены, деятели не хотят, чтобы они поднимались на пьедестал. Из этих 13 человек не так много тех, кто сможет завоевать медали. Но для ребят и для страны это важно", - сказала Журова.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.