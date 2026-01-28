https://ria.ru/20260128/zenit-2070791918.html
Деян Радоньич возглавил "Зенит"
Черногорец Деян Радоньич назначен на пост главного тренера петербургского "Зенита", сообщается на сайте баскетбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T15:51:00+03:00
баскетбол
деян радоньич
Баскетбол, Черногория, Сербия, Германия, Деян Радоньич, Ростислав Вергун, Будучность (Подгорица), Единая Лига ВТБ, Зенит (Санкт-Петербург), Црвена Звезда
