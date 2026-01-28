Рейтинг@Mail.ru
Деян Радоньич возглавил "Зенит"
15:51 28.01.2026 (обновлено: 16:32 28.01.2026)
Деян Радоньич возглавил "Зенит"
Деян Радоньич возглавил "Зенит"
Черногорец Деян Радоньич назначен на пост главного тренера петербургского "Зенита", сообщается на сайте баскетбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Деян Радоньич возглавил "Зенит"

Деян Радоньич стал главным тренером "Зенита"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Черногорец Деян Радоньич назначен на пост главного тренера петербургского "Зенита", сообщается на сайте баскетбольного клуба.
В среду клуб объявил об отставке словенца Александера Секулича. 20 января он был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера "Зенита". Временно исполняющим обязанности был назначен Максим Учайкин. Три дня спустя его сменил белорус Ростислав Вергун.
Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один сезон.
Радоньич тренировал ранее черногорскую "Будучность", сербскую "Црвену Звезду", немецкую "Баварию", греческий "Панатинаикос" и турецкий "Бахчешехир". Становился чемпионом Черногории (7 раз), Сербии (5), Германии (2).
"Зенит" после 24 игр с 15 победами занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ.
Баскетболист Зенита Сергей Карасев
Карасев сложил полномочия капитана в баскетбольном "Зените"
28 января, 01:27
 
БаскетболЧерногорияСербияГерманияДеян РадоньичРостислав ВергунБудучность (Подгорица)Единая Лига ВТБЗенит (Санкт-Петербург)Црвена Звезда
 
