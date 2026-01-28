https://ria.ru/20260128/veykbording-2070759271.html
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта
Бюро Международной федерации водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустило российских и белорусских юниоров ко всем международным стартам с флагом и национальным...
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бюро Международной федерации водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустило российских и белорусских юниоров ко всем международным стартам с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Решение вступает в силу с 30 января, юниоры из России будут допущены к полноценному участию как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
"Ранее ряд международных федераций уже имплементировал решение МОК по допуску юниоров из России, в частности, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная федерация керлинга (WCF), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB). Возобновился допуск в ряде командных видов спорта: волейболе, водном поло и других. Дисциплины IWWF не входят в программу Олимпийских игр, но сама федерация - полноправный член МОК на протяжении многих лет и сейчас готовит заявку на включение вейкбординга в программу летних Олимпийских игр 2032 в Брисбене. В ближайшие недели ожидаем новых решений от международных федераций по допуску наших юниоров", - добавил Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.