13:36 28.01.2026 (обновлено: 13:52 28.01.2026)
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта

Федерации водных лыж и вейкбординга вернули флаг и гимн российским юниорам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бюро Международной федерации водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустило российских и белорусских юниоров ко всем международным стартам с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Решение вступает в силу с 30 января, юниоры из России будут допущены к полноценному участию как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
"Ранее ряд международных федераций уже имплементировал решение МОК по допуску юниоров из России, в частности, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная федерация керлинга (WCF), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB). Возобновился допуск в ряде командных видов спорта: волейболе, водном поло и других. Дисциплины IWWF не входят в программу Олимпийских игр, но сама федерация - полноправный член МОК на протяжении многих лет и сейчас готовит заявку на включение вейкбординга в программу летних Олимпийских игр 2032 в Брисбене. В ближайшие недели ожидаем новых решений от международных федераций по допуску наших юниоров", - добавил Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Российских пятиборцев-юниоров вернули на мировые турниры с флагом и гимном
27 января, 12:53
 
СпортМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация фехтования (FIE)Международная федерация волейбола (FIVB)
 
