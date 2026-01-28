Леонов заявил, что будет болеть за Валиеву

«

"Я могу пожелать ей только удачи. Она прекрасная спортсменка, которая попала в очень неприятную ситуацию. Мы всегда поддерживаем ее и ее семью, поэтому просто хочу, чтобы у нее все получилось. Тем более что это серьезное решение - вернуться на профессиональные рельсы. Мы будем поддерживать и сделаем все, что от нас требуется. Как минимум болеть и переживать будем точно. Если понадобится какая-то помощь, у них есть все наши контакты - всегда пожалуйста. Если будут какие-то предложения, мы тоже готовы", - сказал Леонов.