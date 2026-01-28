Рейтинг@Mail.ru
Леонов заявил, что будет болеть за Валиеву
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:48 28.01.2026
Леонов заявил, что будет болеть за Валиеву
Леонов заявил, что будет болеть за Валиеву - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Леонов заявил, что будет болеть за Валиеву
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что будет болеть за фигуристку Камилу Валиеву и поможет, если понадобится, в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T15:48:00+03:00
2026-01-28T15:48:00+03:00
Леонов заявил, что будет болеть за Валиеву

Леонов: если Валиевой понадобится помощь, мы сделаем все

Камила Валиева
Камила Валиева
© Фото : Социальные сети Камилы Валиевой
Камила Валиева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что будет болеть за фигуристку Камилу Валиеву и поможет, если понадобится, в возобновлении ее профессиональной карьеры.
Срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря 2025 года. В январе спортсменка сообщила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
«
"Я могу пожелать ей только удачи. Она прекрасная спортсменка, которая попала в очень неприятную ситуацию. Мы всегда поддерживаем ее и ее семью, поэтому просто хочу, чтобы у нее все получилось. Тем более что это серьезное решение - вернуться на профессиональные рельсы. Мы будем поддерживать и сделаем все, что от нас требуется. Как минимум болеть и переживать будем точно. Если понадобится какая-то помощь, у них есть все наши контакты - всегда пожалуйста. Если будут какие-то предложения, мы тоже готовы", - сказал Леонов.
Камила Валиева
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
18 января, 13:21
 
