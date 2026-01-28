УЕФА отклонил просьбу о переносе матча из-за гибели фанатов в ДТП

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча Лиги Европы против французского "Лиона" из-за гибели болельщиков греческого клуба в ДТП в Румынии, сообщает Hellas Football в соцсети X.

Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара в Румынии. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.

Фанаты ПАОКа направлялись во Францию на матч восьмого тура общего этапа Лиги Европы, который состоится в четверг и начнется в 23:00 мск. Ранее "Лион" заявил, что почтит память погибших в ДТП болельщиков во время встречи.