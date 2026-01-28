Рейтинг@Mail.ru
УЕФА отклонил просьбу о переносе матча из-за гибели фанатов в ДТП - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
22:07 28.01.2026 (обновлено: 22:28 28.01.2026)
УЕФА отклонил просьбу о переносе матча из-за гибели фанатов в ДТП
УЕФА отклонил просьбу о переносе матча из-за гибели фанатов в ДТП

УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча с "Лионом" из-за гибели фанатов

© Фото из открытых источниковАфиша Лиги Европы УЕФА
Афиша Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото из открытых источников
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча Лиги Европы против французского "Лиона" из-за гибели болельщиков греческого клуба в ДТП в Румынии, сообщает Hellas Football в соцсети X.
Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара в Румынии. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
Фанаты ПАОКа направлялись во Францию на матч восьмого тура общего этапа Лиги Европы, который состоится в четверг и начнется в 23:00 мск. Ранее "Лион" заявил, что почтит память погибших в ДТП болельщиков во время встречи.
Во вторник УЕФА принес соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа.
Иван Саввиди - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией
27 января, 19:45
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ПАОКОлимпик (Лион)Вокруг спорта
 
