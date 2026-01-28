Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Баскетбол.
Баскетбол
 
17:28 28.01.2026 (обновлено: 20:30 28.01.2026)
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина
Московский ЦСКА на выезде обыграл красноярский "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
баскетбол
спорт
красноярск
россия
франция
даниил касаткин
енисей
цска
спорт, красноярск, россия, франция, даниил касаткин, енисей, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Красноярск, Россия, Франция, Даниил Касаткин, Енисей, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина

"Енисей" в первом матче Касаткина уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ

© пресс-служба БК "Енисей"Баскетболисты "Енисея"
Баскетболисты Енисея - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© пресс-служба БК "Енисей"
Баскетболисты "Енисея". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл красноярский "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Красноярске, завершилась победой ЦСКА со счетом 79:66 (22:21, 22:17, 13:20, 22:8) в пользу армейцев. 31 очко в составе победителей набрал Каспер Уэйр. У "Енисея" 18 очков заработал Егор Рыжов.
Возвращенный в Россию из-под стражи во Франции форвард Даниил Касаткин провел свой дебютный матч за "Енисей", выйдя на площадку в середине первой четверти. Всего Касаткин отыграл 26 минут 40 секунд, набрал 12 очков, совершил 4 подбора и сделал по 2 ассиста и перехвата.
ЦСКА с 22 победами и 2 поражениями лидирует в турнирной таблице. "Енисей" с 9 победами и 14 поражениями располагается на седьмой строчке.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА
28 января, 08:00
 
БаскетболСпортКрасноярскРоссияФранцияДаниил КасаткинЕнисейЦСКАЕдиная Лига ВТБ
 
