https://ria.ru/20260128/tsska-2070821984.html
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина
Московский ЦСКА на выезде обыграл красноярский "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T17:28:00+03:00
2026-01-28T17:28:00+03:00
2026-01-28T20:30:00+03:00
баскетбол
спорт
красноярск
россия
франция
даниил касаткин
енисей
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783865069_0:44:2500:1451_1920x0_80_0_0_a2909e7f9b59d1db887be8683cdf4db8.jpg
https://ria.ru/20260128/bruklin-2070689902.html
красноярск
россия
франция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783865069_255:0:2478:1667_1920x0_80_0_0_226604be3c12541ef60162cc8ba0328a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, красноярск, россия, франция, даниил касаткин, енисей, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Красноярск, Россия, Франция, Даниил Касаткин, Енисей, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
"Енисей" проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ в первом матче Касаткина
"Енисей" в первом матче Касаткина уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ