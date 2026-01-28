Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде.

Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.