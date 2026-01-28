Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов
Футбол
 
17:06 28.01.2026
Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов
Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T17:06:00+03:00
2026-01-28T17:06:00+03:00
футбол
спорт
юлия барановская
андрей аршавин
спорт, юлия барановская, андрей аршавин
Футбол, Спорт, Юлия Барановская, Андрей Аршавин
Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

РИА Новости: суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде.
Аршавин в сентябре 2025 года подал иск к Барановской. Представитель ответчицы Николай Фетисов сообщил РИА Новости, что футболист просил снизить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года - до 1/6 части всех доходов, поскольку с августа 2025 года Аршавин выплачивает алименты ребенку от другого брака. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.
"Савеловский районный суд Москвы 28 января удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов", - сказали в пресс-службе суда.
Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду
4 января, 08:00
4 января, 08:00
 
Футбол
 
