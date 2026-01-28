Бывший вице-президент ОКР оставил долги на полмиллиона рублей

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов оставил в России долги на полмиллиона рублей, следует из материалов Службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В отношении Билалова, как указано в материалах, с 2018 года было возбуждено 14 исполнительных производств (ИП) о взыскании долгов, в том числе налогов и сборов и исполнительского долга. При этом три ИП были прекращены в феврале и марте 2024 года из-за того, что у должника не нашли имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Общая сумма долга, которую взыскивают с Билалова, составляет 516,4 тысячи рублей.
В среду РИА Новости со ссылкой на данные суда сообщило, что следствие просит заочно арестовать Ахмеда Билалова – предположительно, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" - по статье о мошенничестве. Кроме того, агентство, ознакомившись с данными базы МВД РФ , сообщило, что Билалов переобъявлен в розыск.
Билалов, бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа", был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.