https://ria.ru/20260128/sinner-2070763919.html
Синнер вышел в полуфинал Australian Open
Синнер вышел в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Синнер вышел в полуфинал Australian Open
Итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T13:58:00+03:00
2026-01-28T13:58:00+03:00
2026-01-28T14:01:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
янник синнер
новак джокович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728149_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_01e640dba237d16ec7504721930fc151.jpg
https://ria.ru/20260128/shventek-2070698753.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728149_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_aed374b9d683fd28ba297fa932d6c732.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, australian open, янник синнер, новак джокович
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Янник Синнер, Новак Джокович
Синнер вышел в полуфинал Australian Open
Итальянец Синнер обыграл американца Шелтона и вышел в полуфинал Australian Open