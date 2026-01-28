Рейтинг@Mail.ru
Синнер вышел в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:58 28.01.2026 (обновлено: 14:01 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/sinner-2070763919.html
Синнер вышел в полуфинал Australian Open
Синнер вышел в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Синнер вышел в полуфинал Australian Open
Итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T13:58:00+03:00
2026-01-28T14:01:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
янник синнер
новак джокович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728149_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_01e640dba237d16ec7504721930fc151.jpg
https://ria.ru/20260128/shventek-2070698753.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728149_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_aed374b9d683fd28ba297fa932d6c732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, australian open, янник синнер, новак джокович
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Янник Синнер, Новак Джокович
Синнер вышел в полуфинал Australian Open

Итальянец Синнер обыграл американца Шелтона и вышел в полуфинал Australian Open

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В четвертьфинале посеянный под вторым номером Синнер нанес поражение американцу Бену Шелтону (8-й номер посева) со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
28 января 2026 • начало в 11:30
Завершен
Бен Шелтон
0 : 33:64:64:6
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема действующий чемпион Australian Open встретится с четвертым сеяным сербом Новаком Джоковичем.
Польская теннисистка Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вторая ракетка мира сравнила теннисистов с животными в зоопарке
28 января, 09:26
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian OpenЯнник СиннерНовак Джокович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала