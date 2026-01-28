https://ria.ru/20260128/shventek-2070698753.html
Вторая ракетка мира сравнила теннисистов с животными в зоопарке
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек сравнила теннисистов с животными в зоопарке и заявила, что они должны иметь больше личного пространства.
В среду Швёнтек проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения Australian Open, на котором Швёнтек не пускают на корт из-за того, что она забыла аккредитацию. Также большую популярность набрало видео с американкой Кори Гауфф, которая разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале. На пресс-конференции Швёнтек задали вопрос о ее отношении к приватности вне кортов.
"Мы теннисисты или животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают? Ладно, это, конечно, преувеличение, но было бы неплохо иметь немного личного пространства, не быть постоянно под пристальным вниманием всего мира. Есть турниры, где это невозможно и за вами постоянно наблюдают. Я думаю, так быть не должно. Мы теннисисты. На нас должны смотреть на корте, на пресс-конференциях. В этом наша работа, а не в том, чтобы стать мемом, когда забываешь аккредитацию. Это, конечно, смешно, и людям есть о чем поговорить, но нам это не нужно", - сказала 24-летняя полька.