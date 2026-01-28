"Зенит" объявил о расторжении контракта с тренером Секуличем

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Словенский специалист Александер Секулич покинул пост главного тренера петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Вместе с Секуличем клуб покинули его ассистенты Юрица Жужа и Йерней Валентинчич. Контракты со специалистами расторгнуты по согласию сторон. Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" возглавит экс-тренер "Црвены Звезды" и "Панатинаикоса" Деян Радонич.
20 января Секулич был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера "Зенита". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначили Максима Учайкина. Три дня спустя его сменил белорус Ростислав Вергун, он вошел в тренерский штаб клуба и был назначен на должность ассистента, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.
Секуличу 47 лет. Словенский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2025 года и проработал на посту главного тренера 27 матчей. До этого Секулич работал в краснодарском клубе "Локомотив-Кубань", с которым в сезоне-2022/23 завоевал серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ.
