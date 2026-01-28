"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. Уфимская команда, набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Ак Барс" с 70 баллами располагается на второй строчке.