"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Шелдон Ремпал (4-я минута), Денис Ян (22), Владислав Ефремов (37) и Егор Сучков (65). У "Ак Барса" отличились Александр Барабанов (13) и Илья Сафонов (50, 59).
28 января 2026 • начало в 19:00
Закончен в OT
12:23 • Александр Барабанов
09:43 • Илья Сафонов
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
18:58 • Илья Сафонов
03:54 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо, Семен Вязовой)
21:32 • Деннис Ян
(Сергей Варлов, Владимир Бутузов)
16:27 • Владислав Ефремов
(Maxim Kuznetsov)
04:31 • Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Никита Зоркин)
Это было последнее зеленое дерби в рамках регулярного чемпионата. "Салават Юлаев" выиграл два матча, четырежды сильнее был "Ак Барс".
"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. Уфимская команда, набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Ак Барс" с 70 баллами располагается на второй строчке.
В следующем матче "Салават Юлаев" 31 января примет нижегородское "Торпедо", "Ак Барс" в этот же день дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".
