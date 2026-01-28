Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:38 28.01.2026 (обновлено: 21:39 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/salavat-2070864224.html
"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T21:38:00+03:00
2026-01-28T21:39:00+03:00
хоккей
спорт
владислав ефремов
александр барабанов
илья сафонов
ак барс
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070864086_0:0:1571:883_1920x0_80_0_0_2ec3338c8f9186d33f9461b5c9461417.jpg
https://ria.ru/20260128/admiral-2070855077.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070864086_3:0:1514:1133_1920x0_80_0_0_76508e52b48fd4c659440689a2478d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владислав ефремов, александр барабанов, илья сафонов, ак барс, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владислав Ефремов, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Ак Барс, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в последнем "зеленом дерби" сезона КХЛ

"Салават Юлаев" победил "Ак Барс" в "зеленом дерби" КХЛ

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкНикита Зоркин и Егор Сучков
Никита Зоркин и Егор Сучков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Шелдон Ремпал (4-я минута), Денис Ян (22), Владислав Ефремов (37) и Егор Сучков (65). У "Ак Барса" отличились Александр Барабанов (13) и Илья Сафонов (50, 59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 января 2026 • начало в 19:00
Закончен в OT
Ак Барс
3 : 4
Салават Юлаев
12:23 • Александр Барабанов
09:43 • Илья Сафонов
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
18:58 • Илья Сафонов
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
03:54 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо, Семен Вязовой)
21:32 • Деннис Ян
(Сергей Варлов, Владимир Бутузов)
16:27 • Владислав Ефремов
(Maxim Kuznetsov)
04:31 • Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Никита Зоркин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Это было последнее зеленое дерби в рамках регулярного чемпионата. "Салават Юлаев" выиграл два матча, четырежды сильнее был "Ак Барс".
"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. Уфимская команда, набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Ак Барс" с 70 баллами располагается на второй строчке.
В следующем матче "Салават Юлаев" 31 января примет нижегородское "Торпедо", "Ак Барс" в этот же день дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".
Адам Хуска - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Адмирал" прервал рекордную серию поражений в КХЛ
28 января, 19:57
 
ХоккейСпортВладислав ЕфремовАлександр БарабановИлья СафоновАк БарсСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала