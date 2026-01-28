https://ria.ru/20260128/ruis-2070814764.html
СМИ: арендованным ЦСКА футболистом Руисом интересуются клубы из Испании
Футбольные клубы из России, Испании и Израиля проявляют интерес к колумбийскому полузащитнику московского ЦСКА Даниэлю Руису, сообщает журналист Пипе Сьерра в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
