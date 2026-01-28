Рейтинг@Mail.ru
СМИ: арендованным ЦСКА футболистом Руисом интересуются клубы из Испании
Футбол
 
17:03 28.01.2026
СМИ: арендованным ЦСКА футболистом Руисом интересуются клубы из Испании
СМИ: арендованным ЦСКА футболистом Руисом интересуются клубы из Испании
СМИ: арендованным ЦСКА футболистом Руисом интересуются клубы из Испании

Даниэль Руис
Даниэль Руис
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Футбольные клубы из России, Испании и Израиля проявляют интерес к колумбийскому полузащитнику московского ЦСКА Даниэлю Руису, сообщает журналист Пипе Сьерра в соцсети X.
Какие именно клубы, не уточняется. Кроме того, по информации источника, колумбийский "Мильонариос", которому принадлежат права на Руиса, рассматривает возможность его возвращения.
Руису 24 года, он был арендован ЦСКА у "Мильонариоса" в августе 2025 года с правом выкупа. Колумбиец провел за армейский клуб семь матчей во всех турнирах, при этом он не выходил на поле в играх Российской премьер-лиги (РПЛ) с 31 августа. До перехода в "Мильонариос" Руис выступал за бразильскую "Форталезу", а также провел полгода на правах аренды в "Сантосе".
