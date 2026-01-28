https://ria.ru/20260128/pekletsova-2070831588.html
"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе
"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе
Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия международных допинг-проб, при этом РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе
Пеклецовой отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия допинг-проб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия международных допинг-проб, при этом сдать пробы невозможно без нейтрального статуса.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой.
"Речь идет о том, что мы не состоим в международном пуле тестирования, у нас никогда не брали международные допинг-пробы. Получается замкнутый круг: нам не дают нейтральный статус, потому что у нас нет международных проб. А чтобы эти пробы появились, нужно участвовать в международных соревнованиях, на которые нас не допускают. Как тогда это вообще можно сделать, непонятно", - сказала Пеклецова.
"Сейчас, насколько я понимаю, в нашей сборной всего шесть-семь девушек, у кого есть международные пробы. Это те, кто выступал до 2022 года и состоял в международном пуле тестирования. Формально именно им могли бы что-то рассматривать. Нам же просто сразу пришел отказ", - отметила лыжница.
По словам спортсменки, она не сильно расстроилась из-за отказа. "Конечно, неприятно. У меня еще есть своя ситуация: если бы дело дошло до этапов, меня могли бы развернуть из-за того, что я состою на гражданской должности в ЦСКА. К этому тоже могли возникнуть вопросы. Сейчас пока непонятно, какие решения будут приниматься дальше и что будет с остальными", - добавила Пеклецова.
Полностью интервью с Алиной Пеклецовой читайте в четверг на сайте РИА Новости.