"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Лыжные гонки
 
17:57 28.01.2026 (обновлено: 20:59 28.01.2026)
"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе
Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия международных допинг-проб, при этом РИА Новости Спорт, 28.01.2026
лыжные гонки
спорт
международная федерация лыжного спорта (fis)
зимние олимпийские игры 2026
спорт, международная федерация лыжного спорта (fis), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Зимние Олимпийские игры 2026
"Замкнутый круг": россиянка высказалась об отказе в нейтральном статусе

Пеклецовой отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия допинг-проб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия международных допинг-проб, при этом сдать пробы невозможно без нейтрального статуса.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой.
"Речь идет о том, что мы не состоим в международном пуле тестирования, у нас никогда не брали международные допинг-пробы. Получается замкнутый круг: нам не дают нейтральный статус, потому что у нас нет международных проб. А чтобы эти пробы появились, нужно участвовать в международных соревнованиях, на которые нас не допускают. Как тогда это вообще можно сделать, непонятно", - сказала Пеклецова.
Российский лыжник-чемпион отказался подавать заявку на нейтральный статус
23 января, 16:25
"Сейчас, насколько я понимаю, в нашей сборной всего шесть-семь девушек, у кого есть международные пробы. Это те, кто выступал до 2022 года и состоял в международном пуле тестирования. Формально именно им могли бы что-то рассматривать. Нам же просто сразу пришел отказ", - отметила лыжница.
По словам спортсменки, она не сильно расстроилась из-за отказа. "Конечно, неприятно. У меня еще есть своя ситуация: если бы дело дошло до этапов, меня могли бы развернуть из-за того, что я состою на гражданской должности в ЦСКА. К этому тоже могли возникнуть вопросы. Сейчас пока непонятно, какие решения будут приниматься дальше и что будет с остальными", - добавила Пеклецова.
Полностью интервью с Алиной Пеклецовой читайте в четверг на сайте РИА Новости.
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса
24 января, 12:33
 
Лыжные гонкиСпортМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
