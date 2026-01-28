"Вест Хэм" согласился отпустить Пакету во "Фламенго"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Английский "Вест Хэм" договорился с бразильским "Фламенго" о переходе полузащитника Лукаса Пакеты, сообщается на сайте футбольного клуба из Лондона.
Игрок получил право пройти медобследование в Бразилии и начать переговоры о контракте. Журналист Вене Касагранде сообщил в соцсети Х, что английская сторона получит от "Фламенго" 42 миллиона евро, которые будут выплачены в четыре транша до 2028 года.
В 2024 году Пакету обвинили в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах ради получения прибыли в букмекерских конторах. В июле 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) по итогам расследования независимой регулирующей комиссии оправдала футболиста.
Клуб отмечает, что 28-летний игрок по личным и семейным причинам хочет вернуться в Бразилию после расследования FA, которое за два года "нанесло ему значительный психологический ущерб".
Пакета перешел в "Вест Хэм" из французского "Лиона" в августе 2022 года за 42,95 млн евро, по данным портала Transfermarkt. За "Вест Хэм" бразилец провел 139 матчей и забил 23 мяча. Он является воспитанником "Фламенго", из которого в 2019 году перешел в итальянский "Милан".
