"Вест Хэм" согласился отпустить Пакету во "Фламенго"
Футбол
 
19:00 28.01.2026
"Вест Хэм" согласился отпустить Пакету во "Фламенго"
"Вест Хэм" согласился отпустить Пакету во "Фламенго" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Вест Хэм" согласился отпустить Пакету во "Фламенго"
Английский "Вест Хэм" договорился с бразильским "Фламенго" о переходе полузащитника Лукаса Пакеты, сообщается на сайте футбольного клуба из Лондона. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Вест Хэм" согласился отпустить Пакету во "Фламенго"

Бразильский футболист Лукас Пакета на чемпионате мира 2022 года в Катаре
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Английский "Вест Хэм" договорился с бразильским "Фламенго" о переходе полузащитника Лукаса Пакеты, сообщается на сайте футбольного клуба из Лондона.
Игрок получил право пройти медобследование в Бразилии и начать переговоры о контракте. Журналист Вене Касагранде сообщил в соцсети Х, что английская сторона получит от "Фламенго" 42 миллиона евро, которые будут выплачены в четыре транша до 2028 года.
Владимир Писарский (Сычевой) - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
CAS отказался приостановить отстранение Писарского
18 декабря 2025, 19:06
В 2024 году Пакету обвинили в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах ради получения прибыли в букмекерских конторах. В июле 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) по итогам расследования независимой регулирующей комиссии оправдала футболиста.
Клуб отмечает, что 28-летний игрок по личным и семейным причинам хочет вернуться в Бразилию после расследования FA, которое за два года "нанесло ему значительный психологический ущерб".
Пакета перешел в "Вест Хэм" из французского "Лиона" в августе 2022 года за 42,95 млн евро, по данным портала Transfermarkt. За "Вест Хэм" бразилец провел 139 матчей и забил 23 мяча. Он является воспитанником "Фламенго", из которого в 2019 году перешел в итальянский "Милан".
Футбол. Кубок PARI Премьер. Матч ЦСКА - Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
28 января, 17:27
 
ФутболСпортЛукас ПакетаФламенго
 
