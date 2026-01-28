На Олимпиаде в Италии задействуют несколько тысяч сил правопорядка

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере шесть тысяч сил правопорядка будут задействованы для обеспечения безопасности в период Олимпийских игр в Италии, сообщает газета Repubblica со ссылкой на главу МВД Италии Маттео Пьянтедози.

"Шесть тысяч сотрудников правоохранительных органов... 3,2 тысячи - из государственной полиции, 1970 - из корпуса карабинеров и 838 - из финансовой гвардии", - говорится в материале газеты.

Отмечается, что для обеспечения безопасности в Милане будут созданы пять "красных зон" с ограниченным доступом, которые будут действовать с 6 по 22 февраля на всех олимпийских объектах и в наиболее чувствительных районах.

Кроме того, план включает введение бесполетной зоны и использование дронов, а также систем воздушного наблюдения для контроля над территорией. Наряду с дронами, как подчеркивает газета, будут применяться роботизированные технологии, в том числе роботы-собаки.

По данным газеты, правительство страны выделило 30 миллионов евро МВД на усиление мер по обеспечению общественного порядка, предотвращению терроризма и гражданской защиты. Кроме того, более 13 миллионов евро выделены на логистическую и оперативную поддержку вооруженных сил, еще 2,8 миллиона евро для итальянского агентства по кибербезопасности.

Отмечается, что в Милане организован первый в истории крупного итальянского мероприятия круглосуточный оперативный штаб, который будет заниматься обеспечением кибербезопасности, и предназначенный для защиты стратегической инфраструктуры, в частности транспортной. Издание пишет, что речь идет о беспрецедентном развертывании сил в сфере кибербезопасности.