На Олимпиаде в Италии задействуют несколько тысяч сил правопорядка
2026-01-28T14:04:00+03:00
Шесть тысяч сил правопорядка задействуют на Олимпиаде в Италии
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере шесть тысяч сил правопорядка будут задействованы для обеспечения безопасности в период Олимпийских игр в Италии, сообщает газета Repubblica со ссылкой на главу МВД Италии Маттео Пьянтедози.
"Шесть тысяч сотрудников правоохранительных органов... 3,2 тысячи - из государственной полиции, 1970 - из корпуса карабинеров и 838 - из финансовой гвардии", - говорится в материале газеты.
Отмечается, что для обеспечения безопасности в Милане
будут созданы пять "красных зон" с ограниченным доступом, которые будут действовать с 6 по 22 февраля на всех олимпийских объектах и в наиболее чувствительных районах.
Кроме того, план включает введение бесполетной зоны и использование дронов, а также систем воздушного наблюдения для контроля над территорией. Наряду с дронами, как подчеркивает газета, будут применяться роботизированные технологии, в том числе роботы-собаки.
По данным газеты, правительство страны выделило 30 миллионов евро МВД на усиление мер по обеспечению общественного порядка, предотвращению терроризма и гражданской защиты. Кроме того, более 13 миллионов евро выделены на логистическую и оперативную поддержку вооруженных сил, еще 2,8 миллиона евро для итальянского агентства по кибербезопасности.
Отмечается, что в Милане организован первый в истории крупного итальянского мероприятия круглосуточный оперативный штаб, который будет заниматься обеспечением кибербезопасности, и предназначенный для защиты стратегической инфраструктуры, в частности транспортной. Издание пишет, что речь идет о беспрецедентном развертывании сил в сфере кибербезопасности.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо
